Всё только начинается. Что значат удары по энергетике Украины

На двухсотый день с начала специальной военной операции — вечером 11 сентября — Россия впервые нанесла целенаправленные ракетные удары по объектам украинской тепло- и электроэнергетики. Под удар, судя по сводкам Минобороны, попали: Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭЦ и Павлоградская ТЭЦ-3. Первые два объекта распложены в Харьковской области, второй в Днепропетровской. Также сообщилось об ударе по Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.

Из перечисленных выше объектов тепло и электроэнергетики к двухсотому дню с начала СВО не работала Кременчугская ТЭЦ — она пострадала при ракетном обстреле Кременчугского НПЗ и перестала производить электроэнергию. Змиевская ТЭЦ под обстрелы попала ещё в августе, но 11 сентября она попала под сильный удар и, возможно, уничтожена. Также сообщается об уничтожении трёх подстанций высокого напряжения.

Фактически, основной удар на себя приняла Харьковская ТЭЦ-5, которая, как и полагается объекту тепловой генерации, сглаживала два суточных пика потребления электроэнергии. Даже с учётом серьёзно сократившегося после начала СВО потребления электроэнергии украинская энергосистема вошла в аварийный режим. Обесточенными оказались 40 подстанций, отключились 2 воздушных линии 750 кВ (киловольт) и 5 воздушных линий по 330 кВ. Возникли перебои с электроснабжением в пяти областях, впрочем, удалось достаточно быстро преодолеть за счёт перетока э/э с западной части страны. Следующее утро показало — ещё один суточный пик, что украинской электросистеме с трудом удаётся балансировка производства и потребления.

На стабильности украинской энергосистемы сказались ещё несколько факторов помимо обстрелов:

1. Утрата Киевом контроля над 35% мощностей украинской электроэнергетики — 15 ГВт мощностей — после 2014 года.

2. Остановка части электрогенерации на подконтрольной Киеву части Донбасса (Славянская и Углегорская ТЭС).

3. Остановка Запорожской АЭС и повреждение третьего гидроагрегата Каховской ГЭС (на восстановление уйдёт 1,5 года).

Если бы не отключение ЗАЭС и утрата генерирующих мощностей на Донбассе, то особых проблем Украина от таких ударов не испытала бы. Но станцию отключили утром 11 сентября. За день до отключения на станции работал лишь один блок и то на менее чем 15% от установленной мощности. Перетоков электроэнергии на территорию Украины не было из-за повреждения линий электропередач (это ранее сделали сами украинцыЮ обстреляв из тяжелых арторудий ЛЭП). Заодно систему измерения радиоактивного фона переключили с систем «Энергоатома» на «Росатом».

Киев своими систематическими обстрелами Запорожской АЭС пытался добиться от России ухода из Энергодара с последующим превращением его в демилитаризованную зону. Затем предпринял несколько попыток захвата станции.

Цель — запустить все её энергоблоки, что позволило бы не только без проблем пройти отопительный сезон, но и заработать на экспорте электроэнергии до 70 млрд гривен в год.

Россия и освобождённые территории от остановки Каховской ГЭС и Запорожской АЭС не страдают. Остановка ЗАЭС была использована Россией для присоединения новых территорий к своей энергосистеме. К 23 июня были восстановлены разрушенные ещё в 2015 году линии электропередач между Крымом и Херсонской областью. А вчера электроэнергию из Крыма стала получать Запорожская область. Фактически, теперь Россия может сколько угодно держать отключенной Запорожскую АЭС. А после завершения прокладки газопровода из Мариуполя в Бердянск (работы планируют завершить в начале октября), отопительному сезону в освобождённом юге ничего не будет угрожать.

А вот у Украины проблемы только начинаются.

Во-первых, в стране явный дефицит маневровых мощностей. Перебои с электроснабжением Харькова в 15.00 могут свидетельствовать о том, что не энергии хватает не только для прохождения пиков потребления, но и среди бела дня. Следовательно, придётся либо сокращать потребление, либо запускать простаивающие блоки на других станциях. Дальнейший рост потребления электроэнергии в связи с понижением температуры и использованием электрических отопительных приборов станет серьёзным фактором, который будет дестабилизировать энергосистему Украины.

Во-вторых, под вопросом оказывается экспорт электроэнергии с Украины в ЕС, в первую очередь в Польшу. Изначальный расчёт Киева был на захват Запорожской АЭС и выведении её на полную мощность в 6000 МВт. Буквально 10 сентября Киев и Варшава договорились договорились об экспорте украинской электроэнергии в Польшу с Хмельницкой АЭС с 10 декабря и поставке 100 тыс. тонн угля уже в сентябре. На что был расчёт при заключении такой договорённости — не ясно, равно как и то, рассчитывал ли при этом Киев на возврат контроля над Запорожской АЭС.

Теперь использование Евросоюзом Украины в качестве большого пауэрбанка под вопросом. Под вопросом и поставки угля, который, скорее всего, придётся жечь в топках уцелевших ТЭС для выработки электроэнергии. Есть риски, что накопленные к началу отопительного сезона 1,9 млн тонн угля начнут расходовать ещё до начала заморозков.

В-третьих, есть риски срыва отопительного сезона в Харькове и Кременчуге. Кременчугская ТЭС не восстановлена ещё после первого удара, Харьковская ТЭЦ-5, снабжавшая половину города теплом, потребует срочного ремонта. Удастся ли его провести — вопрос, на который у автора нет ответа.

Отдельный аспект — остаточный запас прочности украинской энергосистемы. Блэкаута не случилось, но для энергосистемы работа в таких условиях является аномальной и приводит к усиленному износу оборудования.

Ещё пара таких ударов и есть риск полноценного блэкаута, из которого Украина, чья энергосистема синхронизирована с европейской, смогла бы выйти лишь при помощи Белоруссии или России. Однако это становится невозможным по политическим мотивам. 11 сентября «Укрэнерго» запрашивало аварийный переток электроэнергии из европейского оператора энергосистемы ENTSO-E, но помощи не получила.

В случае блекаута Европа запитать такую огромную страну не сможет как из-за отсутствия достаточных по мощности для перетока электроэнергии линий электропередач, так и из-за дефицита электроэнергии, который будет нарастать по мере приближения холодов.